Bhagalpur News: जगदीशपुर बाजार से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश
Bhagalpur News: गोराडीह में श्रावणी मेले के दौरान घाटी बासुकीनाथ जाने वाले डाक बम के लिए यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन ने जगदीशपुर बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी ने दुकानदरों को खुद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
Bhagalpur News: गोराडीह, संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान बासुकीनाथ जाने वाले डाक बम को किसी प्रकार की असुविधा न हो और बाजार में यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे, इसके लिए गुरुवार को जगदीशपुर बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अंचल अधिकारी सतीश कुमार और थाना प्रभारी रामचंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ बाजार का निरीक्षण किया और सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को एक दिन का मोहलत देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त पुरैनी बाजार एवं बलुआचक क्षेत्र के दुकानदारों को भी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।
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