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Bhagalpur News: सहरसा: डिजिटल मशीन लगाने की उठी मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बरियाही बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मैन्युअल एक्सरे मशीन के प्रयोग से मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल तकनीक के अभाव में एक्सरे में आधा घंटा लग रहा है और कई बार तस्वीरें स्पष्ट नहीं आती हैं। ग्रामीणों ने तुरंत डिजिटल मशीन की मांग की है।

Bhagalpur News: सहरसा: डिजिटल मशीन लगाने की उठी मांग

Bhagalpur News: कहरा। बरियाही बाजार स्थित सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आज भी मरीजों का एक्सरे मैन्युअल मशीन से किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक के दौर में पुरानी व्यवस्था के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक एक्सरे करने में करीब आधा घंटा लग जाता है और कई बार तस्वीर स्पष्ट नहीं आने पर दोबारा एक्सरे करना पड़ता है। इससे मरीजों का समय और परेशानी दोनों बढ़ जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने अस्पताल में शीघ्र डिजिटल एक्सरे मशीन स्थापित कर आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है।

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