Bhagalpur News: खगड़िया:आधा दर्जन मामले में फरार पीएम यादव गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत में

Bhagalpur News: खगड़िया:आधा दर्जन मामले में फरार पीएम यादव गिरफ्तार, भेजे गए न्यायिक हिरासत में
Bhagalpur News: खगड़िया से राकेश की रिपोर्ट खगड़िया, एक प्रतिनिधि जिले की मानसी पुलिस ने आधा दर्जन
Bhagalpur News: खगड़िया से राकेश की रिपोर्ट खगड़िया, एक प्रतिनिधिजिले की मानसी पुलिस ने आधा दर्जन मामले में फरार पीएम यादव को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके विरुद्ध मानसी थाना में हत्या के प्रयास, छिनतई, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन मामले दर्ज है। पीएम यादव उर्फ प्रेम उर्फ प्रियम स्थानीय चुकती गांव निवासी अरविंद यादव का पुत्र है। इधर थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि फरार नामजदों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें