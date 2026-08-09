Bhagalpur News: भैना नदी में डूबने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। अमडंडा थाना क्षेत्र के तीन घरियां के पास भैना नदी में डूबने से 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार की शाम से लापता व्यक्ति का शव शनिवार को नदी में उपलाता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अमडंडा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर अमडंडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान मसूदनपुर गांव निवासी उधो मंडल, के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

टीम ने पानी की जांच करने के साथ आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों के अनुसार, उधो मंडल शनिवार की शाम करीब पांच बजे बहियार में खेत देखने गए थे। आशंका जताई जा रही है कि नदी किनारे शौच के लिए जाने के दौरान उनका पैर फिसल गया और वे गहरे पानी में चले गए, जिससे डूबने से उनकी मौत हो गई। मृतक के दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। अमडंडा थानाध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि घटना को लेकर परिजनों ने किसी व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर लिया है और घटना के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।