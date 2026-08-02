Bhagalpur News: मालिनी अवस्थी के गीतों पर कल झूमेंगे कांवरिया
Bhagalpur News: फोटो : भागलपुर। पहली सोमवारी की शाम 3 अगस्त को नमामि गंगे घाट पर लोकप्रिय
Bhagalpur News: भागलपुर। पहली सोमवारी की शाम 3 अगस्त को नमामि गंगे घाट पर लोकप्रिय भजन गायिका मालिनी अवस्थी अपनी गीतों से कांवरियों को झुमाएंगी। मालिनी अवस्थी पहली बार श्रावणी मेला पर सुल्तानगंज आ रही हैं। उनके लिए मंच तैयार है। साउंड-लाइट और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन मौके पर डीएम अलंकृता पांडेय, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव समेत कई पदाधिकारियों के मौके पर रहने की संभावना है। इसके अलावा प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी और पर्यटन विभाग के कई बड़े अधिकारियों के लिए भी यहां व्यवस्था की जा रही है।
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