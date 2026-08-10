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Bhagalpur News: बायोकेमिस्ट्री जांच कराने में मरीज हो रहे परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर के मायागंज अस्पताल की केंद्रीय पैथोलॉजी लैब में बायोकेमिस्ट्री जांच का कार्य परेशानी में है। पिछले शुक्रवार और शनिवार को जांच बंद रही, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लैब इंचार्ज ने बताया कि तकनीशियन की कमी के कारण यह समस्या आई है।

Bhagalpur News: बायोकेमिस्ट्री जांच कराने में मरीज हो रहे परेशान

Bhagalpur News: भागलपुर। मायागंज अस्पताल (जेएलएनएमसीएच) की केंद्रीय पैथोलॉजी लैब में बायोकेमिस्ट्री जांच कराना मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बीते शुक्रवार को अंतिम शिफ्ट और शनिवार को पहले शिफ्ट में जांच कार्य बंद रहा। लेकिन दो शिफ्ट में जांच बंद रहने के कारण मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। कई मरीजों को जांच के लिए दोबारा अस्पताल आना पड़ रहा है। मामले में लैब इंचार्ज राजीव रंजन ने बताया कि बायोकेमिस्ट्री जांच के लिए पीयूसीटी एजेंसी की ओर से टेक्नीशियन और रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है। टेक्नीशियन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एजेंसी की है। टेक्नीशियन की कमी को लेकर एजेंसी को पहले ही सूचित किया जा चुका है।

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