Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: कटिहार : अमदाबाद थानाध्यक्ष निलंबित , एसपी ने किया तीन पुलिस निरीक्षकों का तबादला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: कटिहार जिले में पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अमदाबाद थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को निलंबित कर नए थानाध्यक्ष राजन कुमार की तैनाती की गई है। दो निरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। एसपी का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है।

Bhagalpur News: कटिहार : अमदाबाद थानाध्यक्ष निलंबित , एसपी ने किया तीन पुलिस निरीक्षकों का तबादला

Bhagalpur News: कटिहार से चन्दन कुमार कटिहार, एक संवाददाता। जिले की पुलिस व्यवस्था में गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने अमदाबाद थानाध्यक्ष को निलंबित करने के आलावा दो पुलिस निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया। कार्यकुशलता, कार्यहित, लोकहित तथा रिक्त पदों को आधार बनाकर जारी आदेश में अमदाबाद थाना के थानाध्यक्ष को हटाते हुए नए थानाध्यक्ष की तैनाती की गई है। वहीं एक निरीक्षक को पुलिस केंद्र भेजते हुए निलंबित रखा गया है।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी

एसपी परिचय कुमार ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, पुलिसिंग में जवाबदेही बढ़ाने तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह पदस्थापन किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्तव्यहीनता के आरोप में अमदाबाद थाना के थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को निलंबित कर उन्हें अमदाबाद से हटाकर पुलिस केंद्र में पदस्थापित किया गया है। आदेश में उन्हें निलंबित भी रखा गया है। उनकी जगह एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी राजन कुमार को अमदाबाद थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

अतिरिक्त नियुक्तियाँ

इसके अलावा सीसीटीएनएस प्रभारी इन्द्रदेव पासवान को एटीएचयू का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें प्रभारी पुलिस कार्यालय में सीसीटीएनएस का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। एसपी परिचय कुमार ने कहा कि जिले में बेहतर पुलिसिंग, जवाबदेह कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर इस तरह के पदस्थापन किए जाते रहेंगे।

सामान्य प्रश्न

कटिहार जिले के थानाध्यक्ष को क्यों निलंबित किया गया?
अमदाबाद थाना के थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News Transfer

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।