Bhagalpur News: कटिहार : अमदाबाद थानाध्यक्ष निलंबित , एसपी ने किया तीन पुलिस निरीक्षकों का तबादला
Bhagalpur News: कटिहार जिले में पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। अमदाबाद थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को निलंबित कर नए थानाध्यक्ष राजन कुमार की तैनाती की गई है। दो निरीक्षकों का भी स्थानांतरण किया गया है। एसपी का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाया गया है।
Bhagalpur News: कटिहार से चन्दन कुमार कटिहार, एक संवाददाता। जिले की पुलिस व्यवस्था में गुरुवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने अमदाबाद थानाध्यक्ष को निलंबित करने के आलावा दो पुलिस निरीक्षकों का स्थानांतरण कर दिया। कार्यकुशलता, कार्यहित, लोकहित तथा रिक्त पदों को आधार बनाकर जारी आदेश में अमदाबाद थाना के थानाध्यक्ष को हटाते हुए नए थानाध्यक्ष की तैनाती की गई है। वहीं एक निरीक्षक को पुलिस केंद्र भेजते हुए निलंबित रखा गया है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा जानकारी
एसपी परिचय कुमार ने बताया कि जिले में कानून-व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने, पुलिसिंग में जवाबदेही बढ़ाने तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह पदस्थापन किया गया है। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्तव्यहीनता के आरोप में अमदाबाद थाना के थानाध्यक्ष रंजीत कुमार को निलंबित कर उन्हें अमदाबाद से हटाकर पुलिस केंद्र में पदस्थापित किया गया है। आदेश में उन्हें निलंबित भी रखा गया है। उनकी जगह एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रभारी राजन कुमार को अमदाबाद थाना का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।
अतिरिक्त नियुक्तियाँ
इसके अलावा सीसीटीएनएस प्रभारी इन्द्रदेव पासवान को एटीएचयू का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही उन्हें प्रभारी पुलिस कार्यालय में सीसीटीएनएस का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। एसपी परिचय कुमार ने कहा कि जिले में बेहतर पुलिसिंग, जवाबदेह कार्यसंस्कृति और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समय-समय पर इस तरह के पदस्थापन किए जाते रहेंगे।
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