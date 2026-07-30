Bhagalpur News: सहरसा : शक्ति सर्किट मार्ग पर महिषी की दूरी गायब, श्रद्धालु हो रहे परेशान

Bhagalpur News: भारतमाला परियोजना के अंतर्गत महिषी सर्किट पर साइन बोर्ड में महिषी की दूरी का उल्लेख नहीं होने से श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने एनएचएआई से साइन बोर्ड में सुधार की मांग की है। संवेदक ने जांच के बाद नया बोर्ड लगाने का वादा किया है।

Bhagalpur News: भारतमाला परियोजना के साइन बोर्ड पर कई शहरों का उल्लेख, महिषी का नहीं सिद्धपीठ उग्रतारा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पूछकर तय करना पड़ रहा रास्ता

स्थानीय समस्या भारती चौक व परशुराम चौक मार्ग पर केवल दिशा संकेत, दूरी का उल्लेख नहीं

सुधार की मांग स्थानीय लोगों ने एनएचएआई से साइन बोर्ड में सुधार की उठाई मांग

संवेदक का बयान संवेदक बोले, जांच के बाद दूरी अंकित बोर्ड लगाने का होगा प्रयास

कहरा, एक संवाददाता। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित उचैठ - बकौर - महिषी शक्ति सर्किट टू - लेन सड़क पर लगे साइन बोर्ड में महिषी की दूरी अंकित नहीं होने से श्रद्धालुओं और बाहरी वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बकौर से महिषी तक सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस मार्ग पर परशुराम चौक और भारती चौक के समीप लगाए गए बड़े साइन बोर्ड पर समस्तीपुर, बिरौल, दरभंगा, सुपौल और पटना सहित अन्य शहरों की दूरी दर्शाई गई है, लेकिन जिस महिषी तक यह सड़क जाती है, उसी की दूरी का उल्लेख नहीं किया गया है। महिषी स्थित मां उग्रतारा का सिद्धपीठ देश के प्रमुख शक्ति स्थलों में शामिल है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां आदि शक्ति का वास है। यही वह ऐतिहासिक स्थल भी है, जहां जगद्गुरु आदि शंकराचार्य और महान दार्शनिक मंडन मिश्र के बीच प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था, जिसकी निर्णायक मंडन मिश्र की पत्नी भारती थीं। इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण वर्षभर देश - विदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं।

यात्री की परेशानियाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले बनगांव चौक से उग्रतारा स्थान की दूरी मिल स्टोन पर नौ किलोमीटर अंकित रहती थी, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलती थी। अब भारतमाला परियोजना के तहत भारती चौक और परशुराम चौक होकर महिषी जाने के लिए नए मार्ग बन गए हैं, लेकिन इन मार्गों पर लगे आधुनिक साइन बोर्ड में केवल महिषी की दिशा बताई गई है। दूरी का उल्लेख नहीं होने से बाहर से आने वाले श्रद्धालु और अनजान वाहन चालक कई बार रास्ते में लोगों से पूछताछ करने को विवश हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि जब अन्य शहरों की दूरी बोर्ड पर दर्ज की जा सकती है तो शक्ति सर्किट के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल महिषी की दूरी भी स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए। इससे श्रद्धालुओं, पर्यटकों और यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी तथा धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।।इस संबंध में सड़क निर्माण कार्य से जुड़े संवेदक के पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि महिषी की दूरी सड़क किनारे लगे मिल स्टोन पर अंकित है। इसके बावजूद यदि साइन बोर्ड पर दूरी नहीं दर्शाई गई है तो स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और दूरी अंकित नया बोर्ड लगाने का प्रयास किया जाएगा.