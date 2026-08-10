Bhagalpur News: गांधी जी के विचारों को अपनाकर देश विश्व गुरू बन सकता है : नगर विधायक

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र और महात्मा गांधी आगमन शताब्दी समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में लाल कोठी स्थित श्वेतांबर जैन धर्मशाला में आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम अंग प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समारोह का समापन रविवार को सफाई अभियान, रक्तदान शिविर, तकनीकी सत्र और सम्मान समारोह के साथ हुआ। कार्यक्रम के अंतिम दिन सबसे पहले शहर में सफाई अभियान चलाया गया। इसमें गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता, डॉ. सुनील अग्रवाल, तकी अहमद, सरिता मंडल, नीरज, मनीष आर्यन समेत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इसके बाद रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया। वहीं तकनीकी सत्र में विभिन्न विभागों के शोधार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सत्र के मुख्य अतिथि गांधी विचार विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. विजय कुमार रहे, अध्यक्षता गांधी विचार विभाग के वर्तमान अध्यक्ष डॉ. अमित रंजन सिंह ने की। वहीं, समारोह के अंतिम चरण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अथिति नगर विधायक रोहित पांडेय, चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉ. डीपी सिंह, नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉ. सलाहउद्दीन अहसन समेत कई गणमान्य मौजूद रहे।