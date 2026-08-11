Bhagalpur News: मां आनंदी संस्था ने महिलाओं को किया सम्मनित
Bhagalpur News: भागलपुर में मां आनंदी संस्था द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मेयर डॉ. वीणा यादव और अन्य सदस्यों ने किया। इस अवसर पर सदस्यों ने सामूहिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। पूनम जायसवाल और विभा को समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
Bhagalpur News: भागलपुर। मां आनंदी संस्था की ओर से एक होटल में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मेयर डॉ. वीणा यादव, डॉ. वीणा सिन्हा, रश्मि रंजना, पूनम जायसवाल, विभा, कोषाध्यक्ष रीता जायसवाल, बबीता बोन और सलाहकार रेनू रॉय, मृदुला घोष व सीमा जायसवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। संस्था की सदस्यों ने सावन के मधुर गीतों पर आकर्षक सामूहिक नृत्य और गायन प्रस्तुत किया। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूनम जायसवाल और विभा को मुख्य अतिथियों के द्वारा प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया।
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