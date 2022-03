अररिया के ह्र्दयपुर में आग लगने से लाखों का नुकसान

Loss of lakhs due to fire in Araria's Heartypur

अररिया।निज संवाददाता

अररिया नगर परिषद क्षेत्र के ह्र्दयपुर वार्ड संख्या पांच में शनिवार की देर रात आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है।आग लगने से एक घर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। बताया जाता है कि बिजली की शार्ट सर्किट से आग आग जन अगलगी की घटना हुई है। पीड़ित गृहस्वामी अशोक मंडल ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ घर में सोए थे इस दौरान घर में आग लग गई। जब आग की लपटें से वे तपने लगे तब यह घटना की जानकारी हुई।बताया कि आग से उनका हाथ भी बुरी तरह जल गया।पीड़ित ने कहा कि उनके घर में रखें कपड़ा, बर्तन,अनाज, जेवर आदि जलकर राख हो गया है।आसपास के लोगो की मदद से घण्टों बाद आग पर काबू पाया।गृह स्वामी के अनुसार करीब तीन लाख रुपये का नुकसान होने का अनुमान है।इधर आग की घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच और पड़ोस के घरों में रहने वाले लोग अपना घर खाली कर बाहर निकल आए। करीब एक घन्टे बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया।