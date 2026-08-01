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Bhagalpur News: ट्रैफिक सिस्टम से सुल्तानगंज बाजार के लोगों की बढ़ी मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सुल्तानगंज में सावन शुरू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के पालन से बाजार के स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बाइपास मोड़ से वाहनों का अंदर आना प्रतिबंधित है, जिससे बीमार और बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है। स्थानीय युवा मंच के सदस्य सुविधाओं में सुधार के लिए प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं।

Bhagalpur News: ट्रैफिक सिस्टम से सुल्तानगंज बाजार के लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Bhagalpur News: भागलपुर। सुल्तानगंज में पहले सावन से ट्रैफिक रूट का पालन शुरू होने के बाद बाजार के स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि स्टेशन से आगे बाईपास मोड़ से किसी वाहन, टोटो, रिक्शा को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसकी वजह से बीमार, बुजुर्ग के साथ-साथ कारोबारियों को दिक्कत हो रही है। मारवाड़़ी युवा मंच के सुनील रामुका बताते हैं कि वे लोग कांवरिया सेवा कार्य और सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन रसद लाने में दिक्कत हो रही है। थाना चौक से भी गाड़ी नहीं आ रही है। कम से कम छोटी गाड़ियों को एक खास समय में विशेष प्रबंध के साथ अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए।

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वहीं विनय शर्मा ने बताया कि कई स्थानीय बुजुर्ग बीमार लोग ट्रेन से उतरते हैं तो उन्हें पैदल घर आना पड़ता है। हालात को देखते हुए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। कृष्णगढ़, थाना चौक और स्टेशन से बाजार के अंदर वाशिंदों के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रवेश की इजाजत होनी चाहिए। इसके लिए वे लोग प्रशासनिक अधिकारियों से भी अनुरोध कर रहे हैं।

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