Bhagalpur News: ट्रैफिक सिस्टम से सुल्तानगंज बाजार के लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Bhagalpur News: भागलपुर। सुल्तानगंज में पहले सावन से ट्रैफिक रूट का पालन शुरू होने के बाद बाजार के स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि स्टेशन से आगे बाईपास मोड़ से किसी वाहन, टोटो, रिक्शा को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इसकी वजह से बीमार, बुजुर्ग के साथ-साथ कारोबारियों को दिक्कत हो रही है। मारवाड़़ी युवा मंच के सुनील रामुका बताते हैं कि वे लोग कांवरिया सेवा कार्य और सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन रसद लाने में दिक्कत हो रही है। थाना चौक से भी गाड़ी नहीं आ रही है। कम से कम छोटी गाड़ियों को एक खास समय में विशेष प्रबंध के साथ अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए।