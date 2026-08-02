Bhagalpur News: जमुई: अस्सिटेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास कर तनु प्रिया ने बढ़ाया जिले का मान

Bhagalpur News: बरहट जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट प्रखंड के मलयपुर निवासी पंकज कुमार सिंह की सुपुत्री तनु प्रिया ने बीपीएससी द्वारा प्रायोजित अस्सिटेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सफलता पा जिलेवासियों को गौरवान्वित किया है। अपने पहले प्रयास में इन्होंने सामान्य श्रेणी से यह उपलब्धि हासिल की। साधारण परिवार में जन्मी तनु ने ग्रामीण क्षेत्र में पल बढ़ कर यह सफलता हासिल की। इनके पिता पंकज कुमार सिंह निजी बीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि इनकी माता गृहिणी हैं। प्रारंभिक शिक्षा संत जोसेफ स्कूल जमुई से करते हुए वर्ष 2018 में 10 वीं पास की। पश्चात वर्ष 2020 में झारखंड के जेएनभी श्यामली से 12 वीं पास की।

इसके बाद बीएचयू वाराणसी से इन्होंने वर्ष 2023 में स्नातक तथा वर्ष 2025 में जेएनयू दिल्ली से स्नातकोत्तर किया। इन्होंने वर्ष 2025 में नेट परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष सीडीएस परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास की। इसके बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना द्वारा सहायक प्रोफेसर के लिए निकाली गई प्रतियोगिता में इन्होंने सफलता पाकर समाजशास्त्र विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर चयनित होकर परिवार सहित प्रखंड एवं जिलेवासियों को गौरवांवित किया। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता एवं परिजनों को दिया है। इन्होंने बताया इनका अगला लक्ष्य सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश की सेवा करना है। इन्होंने युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर एकाग्र होकर प्रयास करें सफलता जरूर मिलेगी।