Bhagalpur News: 11 लीटर देसी शराब के साथ आरोपी धराया
Bhagalpur News: शाहकुंड में पुलिस ने कैलाशपुर मोड़ से 11 लीटर देसी शराब के साथ एक आरोपी विमल मंडल को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच जारी है।
Bhagalpur News: शाहकुंड। स्थानीय पुलिस ने कैलाशपुर मोड़ से मंगलवार को 11 लीटर देसी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि इस मामले में विमल मंडल को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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