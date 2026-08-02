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Bhagalpur News: घोघा के एकमात्र खेल मैदान पर मॉडल थाना निर्माण का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जानीडीह स्थित नागा बाबा खेल मैदान पर प्रस्तावित है मॉडल थाना भवन का निर्माण युवा

Bhagalpur News: घोघा के एकमात्र खेल मैदान पर मॉडल थाना निर्माण का विरोध

Bhagalpur News: कहलगांव, निज प्रतिनिधि। घोघा क्षेत्र के जानीडीह स्थित नागा बाबा खेल मैदान पर प्रस्तावित मॉडल थाना भवन के निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। सैकड़ों ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं और युवाओं ने विधायक और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने और थाना भवन के लिए वैकल्पिक भूमि चयन की मांग की है।

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स्थानीय लोगों की चिंताएँ

ज्ञापन में बताया गया है कि यह भूमि पिछले लगभग 50 वर्षों से खेल मैदान के रूप में उपयोग में है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह जमीन श्रद्धालुओं द्वारा नागा बाबा को दान में दी गई थी, जिसके कारण यह क्षेत्र में नागा बाबा खेल मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। नए सर्वे में यह भूमि बिहार सरकार के नाम दर्ज है, लेकिन वर्षों से इसका उपयोग सार्वजनिक खेल मैदान के रूप में होता आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घोघा क्षेत्र की पांच पंचायतों का एकमात्र बड़ा खेल मैदान है। यहां प्रतिदिन सुबह-शाम बिहार पुलिस, सेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ और होमगार्ड जैसी सेवाओं की भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक अभ्यास और दौड़ लगाते हैं। इसके अलावा बच्चे और युवा नियमित रूप से फुटबॉल, क्रिकेट सहित अन्य खेलों का अभ्यास करते हैं। इस मैदान से कई खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तक पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस मैदान पर मॉडल थाना का निर्माण किया गया तो हजारों छात्र-छात्राओं और खिलाड़ियों के अभ्यास का एकमात्र स्थान समाप्त हो जाएगा, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनका दावा है कि आजादी के समय से उपयोग में रहे इस मैदान का कोई उपयुक्त विकल्प क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है और इससे लगभग 50 हजार की आबादी प्रभावित होगी।

निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि की मांग

ज्ञापन में मांग की गई है कि मॉडल थाना भवन का निर्माण किसी अन्य उपयुक्त सरकारी भूमि पर कराया जाए, ताकि खेल मैदान सुरक्षित रह सके और युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। इस संबंध में विधायक ई. शुभानंद मुकेश, भागलपुर के जिलाधिकारी, कहलगांव के अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

सांसद का बयान

इस मामले पर सांसद अजय मंडल ने कहा कि घोघा का यह एकमात्र खेल मैदान है, जो क्षेत्र के बच्चों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मॉडल थाना के निर्माण के लिए किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि प्रस्तावित स्थल घनी आबादी से काफी दूर है, जबकि थाना ऐसी जगह स्थापित होना चाहिए जो क्षेत्र के मध्य में स्थित हो, ताकि लोगों को आवश्यकता पड़ने पर समय पर पुलिस सहायता उपलब्ध हो सके।

सरकारी प्रतिक्रिया

इधर, एसडीपीओ-1 एवं एसडीपीओ-2 स्नेह सेतु ने बताया कि मामले की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक तथ्यों की जांच की जाएगी और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

सवाल और उत्तर

स्थानीय लोगों ने किस चीज का विरोध किया है?
स्थानीय लोगों ने जानीडीह में प्रस्तावित मॉडल थाना भवन के निर्माण का विरोध किया है।
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