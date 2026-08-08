Bhagalpur News: बांका: शंभूगंज बाजार में जलजमाव से परेशानी
Bhagalpur News: शंभूगंज बाजार में जलजमाव समस्या स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को कठिनाई हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव है। लोग स्थानीय प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।
Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट शंभूगंज बाजार के मुख्य पथ पर जलजमाव की समस्या से स्थानीय लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हो जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। बाजार आने वाले लोगों को भी जलजमाव के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि बारिश होते ही मुख्य पथ पर पानी जमा हो जाता है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण समस्या लंबे समय से बनी हुई है। जलजमाव के कारण सड़क की स्थिति भी खराब होती जा रही है।
लोगों ने संबंधित विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास और सड़क निर्माण पर ध्यान देने के बावजूद जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। बारिश ने एक बार फिर बाजार की व्यवस्था की पोल खोल दी है।
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