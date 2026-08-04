Bhagalpur News: श्रीरामपुर दियारा में ठनका से किशोर की मौत, तीन घायल
Bhagalpur News: मूसलाधार बारिश से बचने के लिए बासा में छिपे थे चारों, तभी हुआ वज्रपात दो
Bhagalpur News: अकबरनगर, संवाददाता। थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर दियारा में सोमवार की शाम मूसलाधार बारिश और तेज गर्जना के बीच वज्रपात की चपेट में आने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में दो मवेशियों की भी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में चीख-पुकार और मातम का माहौल है। मृतक की पहचान श्रीरामपुर निवासी राजेश कुमार के 14 वर्षीय पुत्र अमृत कुमार के रूप में हुई है। घायलों में राजेश कुमार (42), नगीन यादव (38) दोनों पिता जलधर मंडल और अमित कुमार (16) पिता अनिल यादव शामिल हैं। बताया जाता है कि चारों लोग श्रीरामपुर दियारा में अपने मवेशियों को चारा देने गए थे। इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ गरज-चमक शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए चारों एक बासा (झोपड़ीनुमा आश्रय) में जाकर खड़े हो गए, लेकिन कुछ ही क्षण बाद तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली उसी स्थान पर गिर गई। ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो अमृत कुमार अचेत पड़ा था। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं राजेश कुमार, नगीन यादव और अमित कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें नगीन यादव की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर किया गया, जबकि अन्य दो घायलों का स्थानीय स्तर पर उपचार चल रहा है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से श्रीरामपुर निवासी महेश्वरी यादव और नगीन यादव के एक-एक मवेशी की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अकबरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में मायागंज अस्पताल जाकर परिजनों से जानकारी ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हादसे के बाद श्रीरामपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक अमृत कुमार के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आपदा राहत के तहत उचित मुआवजा तथा घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था कराने की मांग की है। थानाप्रभारी रामाशीष कुमार ने मौत की पुष्टि की है। जबकि तीन लोगों के जख्मी होने की बात कही। पुलिस आगे की कागजी प्रक्रिया कर रही है। सुल्तानगंज सीओ रमण कुमार ने बताया कि वज्रपात से किशोर की मौत की सूचना नहीं मिली है। अगर वज्रपात से मौत हुई है तो पीड़ित परिवार को मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। जानकारी ली जा रही है。
चेयरमैन ने सरकारी सहायता दिलाने का दिया भरोसा
श्रीरामपुर दियारा में वज्रपात की घटना की जानकारी मिलते ही नगर पंचायत अकबरनगर की मुख्य पार्षद किरण देवी एवं वार्ड पार्षद कन्हैया कुमार पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने मृतक अमृत कुमार के परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद और हृदयविदारक घटना है। पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मिलने वाली आपदा राहत राशि सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी जल्द राहत उपलब्ध कराने की मांग की।
एक ही परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, तीन सदस्य वज्रपात की चपेट में आए
श्रीरामपुर दियारा में हुई वज्रपात की घटना ने एक ही परिवार को गहरा जख्म दे दिया। हादसे में 14 वर्षीय अमृत कुमार की मौत हो गई, जबकि उसके पिता राजेश कुमार और परिजन नगीन यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं उनके साथ गया पड़ोसी अमित कुमार भी वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गया। सोमवार का दिन इस परिवार के लिए कभी न भूलने वाला साबित हुआ। सुबह तक सबकुछ सामान्य था, लेकिन शाम होते-होते परिवार ने अपना एक मासूम बेटा खो दिया और तीन लोग अस्पताल पहुंच गए। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
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