Bhagalpur News: रिमझिम बारिश से धान की फसल को फायदा
Bhagalpur News: शाहकुंड में बुधवार शाम करीब सात बजे हल्की बारिश से किसानों को राहत मिली। बारिश ने धान की फसल के लिए लाभदायक साबित हुआ। खेत की रोपनी के लिए तैयार होने पर किसानों को उम्मीद है कि इसी तरह की और बारिश से खेती का काम जल्द पूरा हो जाएगा।
Bhagalpur News: शाहकुंड। बुधवार की शाम करीब सात बजे से आधा घंटे तक हुई रिमझिम बारिश से जहां उमस से राहत मिली है। वहीं धान की फसल को फायदा हुआ है। यही नहीं जहां रोपनी के लिए खेत तैयार किया जा रहा है, वहां किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों को उम्मीद है कि ऐसे मौसम में एक घंटे भी जोरदार बारिश हुई, तो खेती का काम पूरा हो जाएगा।
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