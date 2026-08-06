Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: रिमझिम बारिश से धान की फसल को फायदा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: शाहकुंड में बुधवार शाम करीब सात बजे हल्की बारिश से किसानों को राहत मिली। बारिश ने धान की फसल के लिए लाभदायक साबित हुआ। खेत की रोपनी के लिए तैयार होने पर किसानों को उम्मीद है कि इसी तरह की और बारिश से खेती का काम जल्द पूरा हो जाएगा।

Bhagalpur News: रिमझिम बारिश से धान की फसल को फायदा

Bhagalpur News: शाहकुंड। बुधवार की शाम करीब सात बजे से आधा घंटे तक हुई रिमझिम बारिश से जहां उमस से राहत मिली है। वहीं धान की फसल को फायदा हुआ है। यही नहीं जहां रोपनी के लिए खेत तैयार किया जा रहा है, वहां किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों को उम्मीद है कि ऐसे मौसम में एक घंटे भी जोरदार बारिश हुई, तो खेती का काम पूरा हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: बारिश से किसानों को राहत, धान की रोपनी कार्य में आयेगी तेजी
ये भी पढ़ें:Jahanabad News: वर्षा होने से किसानों में खुशी की लहर
ये भी पढ़ें:Munger News: राहत की बारिश: झमाझम बरसे बदरा, खिल उठे किसानों के चेहरे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rain Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।