Bhagalpur News: शाहकुंड में आधा घंटे तक हुई रिमझिम बारिश
Bhagalpur News: शाहकुंड में शनिवार शाम को लगभग आधा घंटे तक रिमझिम बारिश हुई, जिससे धान की फसल को लाभ हुआ। यह उमस से राहत का कारण भी बनी, लेकिन इस बारिश के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जिसके चलते पेयजल की उपलब्धता भी प्रभावित हुई।
Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड में शनिवार शाम करीब सवा छह बजे से आधा घंटे तक रिमझिम बारिश हुई। इससे धान की फसल को फायदा हुआ है। उमस से भी राहत मिली है। लेकिन बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। इस वजह से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई।
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