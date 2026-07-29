Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: किशनगंज : फेसबुक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी से भड़के विधायक, थाना में दिया आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विधायक का आरोप है कि एक व्यक्ति ने उनकी तस्वीर पर क्रॉस का निशान बनाकर पोस्ट साझा किया, जिससे उनके परिवार को मानसिक आघात पहुंचा। उन्होंने पुलिस में लिखित आवेदन दिया है।

Bhagalpur News: किशनगंज : फेसबुक पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी से भड़के विधायक, थाना में दिया आवेदन

Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट ठाकुरगंज। ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले में ठाकुरगंज थाना में लिखित आवेदन देकर दोषी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में विधायक ने आरोप लगाया है कि उनकी फेसबुक पोस्ट पर एक व्यक्ति ने उनकी मां के संबंध में अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की तथा उनकी तस्वीर पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाकर पोस्ट साझा किया, जिससे उन्हें और उनके परिवार को मानसिक आघात पहुंचा है। आवेदन में इसे जान से मारने की धमकी जैसा संकेत भी बताया गया है।

विधायक ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि 24 जुलाई को बिहार विधानसभा में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को ईबीसी का दर्जा देने संबंधी उनके वक्तव्य की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। इसी पोस्ट पर कथित रूप से "मोहम्मद शाहिद उर्फ बाबूवा भाई" नामक व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। विधायक का आरोप है कि उक्त व्यक्ति कटिहार जिले के कदवा क्षेत्र का निवासी है और उसकी हरकत से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। विधायक ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन के साथ सोशल मीडिया पोस्ट का लिंक और स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराया गया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Social Media Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।