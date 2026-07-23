Bhagalpur News: पूर्णिया : स्कूल में छात्र-छात्राओं को महिला सुरक्षा कानून की जानकारी
Bhagalpur News: पूर्णिया के गोस्वामी ध्वजाधर तारा उच्च माध्यमिक विद्यालय में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराध, महिला एवं बाल सुरक्षा कानूनों और अन्य आवश्यक विषयों पर जानकारी प्रदान की।
Bhagalpur News: पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। गोस्वामी ध्वजाधर तारा उच्च माध्यमिक विद्यालय जगैली में छात्र-छात्राओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रीनगर थाना पुलिस ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर जागरूक किया। कार्यक्रम का नेतृत्व श्रीनगर थानाध्यक्ष अमर कुमार ने किया। वहीं अपर थानाध्यक्ष सुधा रानी ने छात्राओं को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी लड़की का पीछा करना, छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी करना, सोशल मीडिया पर परेशान करना, बिना अनुमति फोटो या वीडियो वायरल करना तथा गुड टच और बैड टच की पहचान जैसे विषयों की जानकारी सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), पॉक्सो अधिनियम एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, नशामुक्ति, बाल विवाह, बाल श्रम और सड़क सुरक्षा के नियमों की भी जानकारी दी। उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की सूचना बिना डर पुलिस, डायल 112, शिक्षक या अभिभावकों को देने की अपील की। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका संध्या वत्स ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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