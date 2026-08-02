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Bhagalpur News: सहरसा: दिव्यांग बच्चों को सुलभ कानूनी सहायता की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देश पर

Bhagalpur News: सहरसा: दिव्यांग बच्चों को सुलभ कानूनी सहायता की दी जानकारी

Bhagalpur News: सहरसा से ज्ञानमूर्ति की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के निर्देश पर कोसी क्षेत्रीय दिव्यांग आवासीय मध्य विद्यालय पटुआहा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को प्रधानाचार्य उपेंद्र कुमार शाह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में पैनल अधिवक्ता विकास चंद्र राय के द्वारा दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क एवं सुलभ कानूनी सहायता के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया।वही अध्यक्ष सह बोर्ड सदस्य मोहन कुमार दिव्यांगजनों की सहायता संचालित सभी योजनाऐं की जानकारी दी गई। मौके पर पीएलवी भीम कुमार, दिलीप कुमार साह, सुनील ठाकुर, सुनील कुमार झा, शिवराम शर्मा, डोली कुमारी, अवधेश राम, शशिकुमार राय सहित अन्य मौजूद थे।

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