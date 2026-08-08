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Bhagalpur News: अररिया: किन्नर समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक, आरक्षण की मिली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशन में अररिया में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ किन्नर समुदाय को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में आधार कार्ड, राशन कार्ड, और मुफ्त इलाज जैसी योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रियाएं समझाई गईं। जन जागरूकता का मुख्य उद्देश्य समाज में किन्नरों को भी जोड़ना है।

Bhagalpur News: अररिया: किन्नर समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक, आरक्षण की मिली जानकारी

Bhagalpur News: अररिया से विनोद प्रसाद की रिपोर्ट बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के तत्वावधान में शनिवार को शहर के शिवपुरी वार्ड संख्या-9 पानी टंकी के निकट आयोजित विधिक जागरूकता शिविर किन्नर समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कल्याण से संबंधित जानकारी दी गयी। शिविर में डीएलएसए पैनल अधिवक्ता रामनारायण मेहता एवं अधिकार मित्र (पीएलवी) कुमोद कुमार पासवान तथा अमर कुमार ने सरकार द्वारा किन्नर समुदाय के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। कहा कि किन्नर समुदाय को भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार गंभीर है।

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आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज एवं सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण जैसी सुविधाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी सरकारी योजना से वंचित होने पर जिला विधिक सेवा केंद्र, अररिया में नि:शुल्क कानूनी सहायता ली जा सकती है। इस अवसर पर 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि न्यायालय में लंबित सुलहनीय वादों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझौते द्वारा शीघ्र एवं बिना खर्च के किया जा सकता है। शिविर में संगीता किन्नर, छोटी किन्नर, कोमल किन्नर, बबली किन्नर, रेशमा किन्नर, अमर कुमार, हीराल मंडल, पिंकी देवी, दिलीप ऋषिदेव, हरेराम पासवान, विकास मित्र सरिता कुमारी, निर्मला देवी सहित बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय के लोग एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी अधिकारों की जानकारी पहुंचाना ही इस शिविर का उद्देश्य है।

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