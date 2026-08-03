Bhagalpur News: पहली सोमवारी को लेकर एसपी ने बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम का लिया जायजा
Bhagalpur News: बिहपुर में मड़वा स्थित बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में सावन माह की पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था पर ध्यान दिया। श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई।
Bhagalpur News: बिहपुर,संवाद सूत्र। सावन माह की पहली सोमवारी पर मड़वा स्थित बाबा ब्रजलेश्वरनाथ धाम में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। रविवार देर शाम पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, एसडीपीओ अनिकेत अमर और झंडापुर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने मंदिर परिसर व मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने, कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने तथा शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की।
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