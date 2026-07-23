Bhagalpur News: पूर्णिया : पंचायत में जमीन सर्वे को लेकर अधिकारियों ने दूर की शंकाएं

Bhagalpur News: हरदा, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड की सतकोदरिया पंचायत अंतर्गत मौजा संख्या-114 में मेही बाबा स्थान के समीप जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। सर्वे कार्य को लेकर पंचायत में जमीन मालिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वे प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। अध्यक्षता सतकोदरिया पंचायत के सरपंच एवं सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजाउर रहमान ने की। बैठक में कानूनगो मो. कुनैन और अमीन राहुल कुमार ने भाग लेते हुए जमीन मालिकों को सर्वे से संबंधित तकनीकी पहलुओं, आवश्यक कागजातों और प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष सहित स्थानीय जमीन मालिकों ने विशेष रूप से किश्तवाड़ जमीन के सर्वे को लेकर अधिकारियों से कई सवाल पूछे।