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Bhagalpur News: पूर्णिया : पंचायत में जमीन सर्वे को लेकर अधिकारियों ने दूर की शंकाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: हरदा, केनगर प्रखंड की सतकोदरिया पंचायत में मेही बाबा स्थान के पास जमीन सर्वे कार्य शुरू हो गया है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरपंच अजाउर रहमान ने प्रबंधित किया। कानूनगो और अमीन ने जमीन मालिकों को सर्वे प्रक्रिया की जानकारी दी। लोगों ने अधिकारियों से सवाल पूछे और संतोषजनक उत्तर मिलने पर सहयोग का भरोसा जताया।

Bhagalpur News: पूर्णिया : पंचायत में जमीन सर्वे को लेकर अधिकारियों ने दूर की शंकाएं

Bhagalpur News: हरदा, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड की सतकोदरिया पंचायत अंतर्गत मौजा संख्या-114 में मेही बाबा स्थान के समीप जमीन सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। सर्वे कार्य को लेकर पंचायत में जमीन मालिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वे प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। अध्यक्षता सतकोदरिया पंचायत के सरपंच एवं सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजाउर रहमान ने की। बैठक में कानूनगो मो. कुनैन और अमीन राहुल कुमार ने भाग लेते हुए जमीन मालिकों को सर्वे से संबंधित तकनीकी पहलुओं, आवश्यक कागजातों और प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष सहित स्थानीय जमीन मालिकों ने विशेष रूप से किश्तवाड़ जमीन के सर्वे को लेकर अधिकारियों से कई सवाल पूछे।

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कानूनगो ने सभी प्रश्नों का विस्तार से जवाब देते हुए लोगों की शंकाओं का समाधान किया। अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट होकर उपस्थित लोगों ने सर्वे कार्य में सहयोग करने का भरोसा जताया। बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय जमीन मालिक एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

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