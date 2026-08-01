Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: बांका: भू-विवाद मामलों के निपटारे को आज लगेगा जनता दरबार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: बांका में शनिवार को भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए जनता दरबार का आयोजन होगा। अंचल कार्यालय परिसर में सीओ की अध्यक्षता में आवेदकों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों के बीच सहमति से मामलों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है।

Bhagalpur News: बांका: भू-विवाद मामलों के निपटारे को आज लगेगा जनता दरबार

Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट भूमि विवाद से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए शनिवार को अंचल कार्यालय परिसर में सीओ की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता दरबार में विभिन्न पंचायतों से आने वाले आवेदकों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवादों का शीघ्र समाधान करना है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।