Bhagalpur News: बांका: भू-विवाद मामलों के निपटारे को आज लगेगा जनता दरबार
Bhagalpur News: बांका में शनिवार को भूमि विवादों के त्वरित समाधान के लिए जनता दरबार का आयोजन होगा। अंचल कार्यालय परिसर में सीओ की अध्यक्षता में आवेदकों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों के बीच सहमति से मामलों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है।
Bhagalpur News: बांका से संतोष की रिपोर्ट भूमि विवाद से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए शनिवार को अंचल कार्यालय परिसर में सीओ की अध्यक्षता में जनता दरबार लगाया जाएगा। जनता दरबार में विभिन्न पंचायतों से आने वाले आवेदकों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। दोनों पक्षों को बुलाकर आपसी सहमति एवं राजस्व अभिलेखों के आधार पर मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवादों का शीघ्र समाधान करना है।
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