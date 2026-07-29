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Bhagalpur News: अररिया : भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, दो जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अररिया के नरपतगंज प्रखंड के पथरदेवा गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसमें पुष्कर कुमार और कुंती देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।

Bhagalpur News: अररिया : भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, दो जख्मी

Bhagalpur News: अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट अररिया। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पथरदेवा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इसे स्थानीय लोगों व परिजनों की मदद से सदर अस्पताल अररिया लाया गया। जहां चिकित्सकों की देखरेख में दोनों जख्मी व्यक्ति का इलाज किया जा रहा है। जख्मी व्यक्ति पुष्कर कुमार और कुंती देवी बताया जा रहा है।

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