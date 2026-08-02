Bhagalpur News: सहरसा: जमीन विवाद में युवक घायल
Bhagalpur News: बिहरा थाना क्षेत्र के मुरबल्ला गांव में जमीन विवाद के कारण दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस झगड़े में परमेश्वरी शर्मा के बेटे सुभाष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सहरसा भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bhagalpur News: सत्तरकटैया सहरसा से कुमार नीरज की रिपोर्ट बिहरा थाना क्षेत्र के मुरबल्ला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार परमेश्वरी शर्मा और दशरथ शर्मा के बीच लंबे समय से चल रहे भू-विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। मारपीट में परमेश्वरी शर्मा के पुत्र सुभाष शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सहरसा भेजा। घटना की सूचना पर बिहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।
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