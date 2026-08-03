Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: लखीसराय: अशोकधाम में डीटीओ का निरीक्षण, अवैध पार्किंग हटवाई, निशुल्क टोटो सेवा का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: लखीसराय में श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए जिला परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने अवैध पार्किंग खत्म की, अतिक्रमण हटवाया और बुजुर्गों के लिए निशुल्क टोटो सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित की।

Bhagalpur News: लखीसराय: अशोकधाम में डीटीओ का निरीक्षण, अवैध पार्किंग हटवाई, निशुल्क टोटो सेवा का लिया जायजा

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट लखीसराय, एक प्रतिनिधि। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम आवागमन एवं बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि एवं मोटर वाहन निरीक्षक प्रतीक कुमार ने अशोकधाम मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था, पार्किंग, अतिक्रमण तथा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि अशोकधाम मंदिर परिसर एवं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर किसी भी प्रकार की वाहन पार्किंग नहीं हो।

ये भी पढ़ें:मेला क्षेत्र में तैनात अधिकारी और पुलिस बल सेवा भाव व धैर्य के साथ करें श्रद्धालुओं का सहयोग : डीसी

इस दौरान गलत तरीके से खड़े किए गए वाहनों को तत्काल हटवाया गया। अधिकारियों ने संबंधित वाहन चालकों को निर्देश दिया कि निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़ा करें, ताकि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी या जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। डीटीओ एवं एमवीआई ने मंदिर के आसपास सड़क किनारे एवं सड़क पर लगाए गए ठेलों और अस्थायी दुकानों का भी निरीक्षण किया। जिन स्थानों पर इन दुकानों के कारण यातायात प्रभावित होने या जाम लगने की आशंका थी, वहां से अतिक्रमण हटवाया गया। साथ ही दुकानदारों से भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान या ठेला नहीं लगाने का अनुरोध किया गया, ताकि मेले के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे। निरीक्षण के दौरान वृद्ध एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए संचालित निशुल्क टोटो सेवा का भी भौतिक सत्यापन किया गया। अधिकारियों ने टोटो परिचालन की व्यवस्था, यात्रियों को दी जा रही सुविधा तथा सेवा की उपलब्धता का जायजा लिया। संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि श्रद्धालुओं को समय पर और बिना किसी असुविधा के सेवा उपलब्ध कराई जाए तथा टोटो संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जिला प्रशासन ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधाजनक आवागमन और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर सकें। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से भी यातायात नियमों का पालन करने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Basti News: कांवड़ यात्रा : भदेश्वरनाथ धाम के रूट डायवर्जन व पार्किंग का किया निरीक्षण
ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: पहली सोमवारी व नाग पंचमी को लेकर अशोकधाम में हाई अलर्ट
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।