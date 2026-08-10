Bhagalpur News: लखीसराय: उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहीं होने से बच्चों को हो रही परेशानी
Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के उरैन पंचायत के अंतर्गत शिवडीह गांव में ग्रामीणों ने प्राथमिक
Bhagalpur News: सूर्यगढ़ा, निज प्रतिनिधि। प्रखंड के उरैन पंचायत के अंतर्गत शिवडीह गांव में ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि प्राथमिक स्कूल के बगल में कोई मध्य विद्यालय नहीं है। छात्र-छात्राओं को करीब पांच किमी. की दूरी तय करके दूसरे स्थान के मध्य विद्यालय में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों की ओर से एक आवेदन पत्र क्षेत्रीय विधायक रामानंद मंडल को दिया गया था। श्री मंडल के द्वारा विधानसभा में भी प्रश्न पूछने की सूचना कार्यकर्ताओं ने दी है।
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