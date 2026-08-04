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Bhagalpur News: लखीसराय: चेहल्लुम को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय में चेहल्लुम पर्व के लिए जिला प्रशासन ने विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। सभी प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश न फैलाने की चेतावनी दी।

Bhagalpur News: लखीसराय: चेहल्लुम को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Bhagalpur News: लखीसराय, एक प्रतिनिधि। चेहल्लुम पर्व के मद्देनजर मंगलवार को जिले में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रमुख चौक-चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई।

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सुरक्षा व्यवस्थाएँ

शहर के विद्यापीठ चौक, शहीद द्वार, जमुई मोड़, बड़ी दुर्गा स्थान, पटना रोड स्थित मस्जिद, बड़ी दरगाह मस्जिद समेत विभिन्न मस्जिदों एवं संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। पुलिस पदाधिकारी लगातार गश्त करते रहे तथा गतिविधियों पर नजर बनाए रखी गई, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। हालांकि लखीसराय जिले में चेहल्लुम पर्व बड़े स्तर पर नहीं मनाया जाता है, इसके बावजूद जिला प्रशासन ने पूर्व के अनुभव और एहतियात के तौर पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की।

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आम लोगों से अपील

प्रशासन का उद्देश्य किसी भी तरह की अफवाह, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़ी संभावित स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना था। प्रशासन ने आम लोगों से शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक संदेश प्रसारित नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर है और कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे दिन जिले में सुरक्षा व्यवस्था सामान्य रही और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

लखीसराय में चेहल्लुम पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी?
लखीसराय में चेहल्लुम पर्व के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी।
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