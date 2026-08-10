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Bhagalpur News: अररिया: छापेमारी में घर से 11 किलो गांजा बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुर्साकांटा पुलिस ने कपड़फोड़ा वार्ड संख्या 6 में छापेमारी कर 11 किलो गांजा जब्त किया। तस्करी के आरोपी मो जब्बार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह गांजे का कारोबार कर रहा था। जब गिरफ्तारी की गई, तब आरोपी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

Bhagalpur News: अररिया: छापेमारी में घर से 11 किलो गांजा बरामद

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि कुर्साकांटा पुलिस ने रविवार की रात्रि कपड़फोड़ा वार्ड संख्या 6 स्थित एक घर में छापेमारी कर तस्करी के लिए रखे 11 किलो गांजा जब्त किया है। इसके साथ ही एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि शंकरपुर पंचायत के कपड़फोड़ा वार्ड संख्या 6 निवासी मो जब्बार पिता मो सकीम गांजा तस्करी का काम कर रहा है। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई को लेकर सकीम के घर पर पहुंचा तो पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, पुलिस बल के सहयोग से उस व्यक्ति को पकड़ कर घर की तलाशी लेने पर 11 किलो गांजा बरामद किया गया।

इसके साथ ही एक वीवो कंपनी की मोबाइल भी जब्त किया। गिफ्तार गांजा कारोबारी मो जब्बार पिता मो सकीम बताया जाता है। थानेदार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर गांजा कारोबारी को न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया है।

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