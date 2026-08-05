Bhagalpur News: किशनगंज: वेतन वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददातावेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगो को लेकर नगर परिषद कर्मचारी संघ के बैनर तले किशनगंज जिला इकाई के सफाईकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए है। लंबित मांगों से नाराज कर्मचारियों का गुस्सा उस समय सड़कों पर दिखाई दिया, जब उन्होंने शहर के डेमार्केट सड़क पर कचरा फेंककर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।जिससे डेमार्केट के पास सड़क पर कचरे का ढेर लग गया।इससे राहगीर भी आश्चर्यचकित हो गए।इसके बाद सफाईकर्मी नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर मांगो को लेकर नारेबाजी की। सफाईकर्मियों ने नगर परिषद के कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा।वेतन

वृद्धि व स्थायी नौकरी की मांग पर सफाईकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है।सफाईकर्मियों का कहना है कि वे वर्षों से नगर परिषद में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज भी स्थायी नौकरी और सम्मानजनक वेतन से वंचित हैं। बढ़ती महंगाई में वर्तमान वेतन पर गर्भके लोगों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है।ज्ञापन में बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन, पटना एवं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान का हवाला देते हुए बताया गया है कि 3 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन को हड़ताल की पूर्व सूचना दे दी गई थी, ताकि बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सके, लेकिन प्रशासन ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से वार्ता तक जरूरी नहीं समझी।हड़ताल का असर अब शहर की सफाई व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में कचरा उठाव प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। नप कार्यालय में विरोध के दौरान सफाईकर्मी सोनू मलिक, विशाल मलिक, शीतल मलिक, आरती देवी, मारनी देवी, लीला देवी, शांति देवी, चंदा देवी सहित अन्य मौजूद थे।स्वच्छता पदाधिकारी स्वरूपम राज ने कहा कि संघ के द्वारा आवेदन मिला है।इस पर विचार किया जा रहा है।