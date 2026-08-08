Bhagalpur News: किशनगंज: अब सुबह-सुबह पुलिसवाले लगाएंगे दौड़
Bhagalpur News: किशनगंज में एसपी संतोष कुमार ने पुलिस अधिकारियों की सेहत सुधारने के लिए पहल की है। सभी थानों के पुलिसकर्मियों को सुबह की सैर और हल्के व्यायाम के लिए प्रेरित किया जाएगा। उनका मानना है कि फिट पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।
Bhagalpur News: किशनगंज से शैलेश ओझा की रिपोर्ट भागदौड़ भरी जिंदगी, अपराध पर लगाम का दबाव और लगातार ड्यूटी के तनाव के बीच अब जिले के खाकीधारियों की सेहत सुधारने की तैयारी कर ली गई है। जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए एसपी संतोष कुमार ने एक नई व सराहनीय पहल शुरू की है। अब जिले के सभी थानों और पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों को रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए प्रेरित किया जाएगा।इस संबंध में एसपी संतोष कुमार ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थानों के अधीन तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करेंगे।
खास तौर पर उन्हें सुबह की सैर (मॉर्निंग वॉक) और हल्के व्यायाम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।एसपी का मानना है की पुलिसकर्मियों का फिट और सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है। सुबह की सैर से कई तरह की मानसिक परेशानियां, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन दूर होता है। जब जवान फिट रहेंगे, तभी वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी ऊर्जा और चुस्ती-फुर्ती के साथ कर पाएंगे।
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