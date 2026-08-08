Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: किशनगंज: अब सुबह-सुबह पुलिसवाले लगाएंगे दौड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: किशनगंज में एसपी संतोष कुमार ने पुलिस अधिकारियों की सेहत सुधारने के लिए पहल की है। सभी थानों के पुलिसकर्मियों को सुबह की सैर और हल्के व्यायाम के लिए प्रेरित किया जाएगा। उनका मानना है कि फिट पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।

Bhagalpur News: किशनगंज: अब सुबह-सुबह पुलिसवाले लगाएंगे दौड़

Bhagalpur News: किशनगंज से शैलेश ओझा की रिपोर्ट भागदौड़ भरी जिंदगी, अपराध पर लगाम का दबाव और लगातार ड्यूटी के तनाव के बीच अब जिले के खाकीधारियों की सेहत सुधारने की तैयारी कर ली गई है। जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए एसपी संतोष कुमार ने एक नई व सराहनीय पहल शुरू की है। अब जिले के सभी थानों और पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों को रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए प्रेरित किया जाएगा।​इस संबंध में एसपी संतोष कुमार ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थानों के अधीन तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करेंगे।

ये भी पढ़ें:Kishanganj News: एसपी ने परखी गलगलिया थाना व सीमा चेकपोस्ट की सुरक्षा व्यवस्था

खास तौर पर उन्हें सुबह की सैर (मॉर्निंग वॉक) और हल्के व्यायाम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।एसपी का मानना है की पुलिसकर्मियों का फिट और सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है। सुबह की सैर से कई तरह की मानसिक परेशानियां, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन दूर होता है। जब जवान फिट रहेंगे, तभी वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी ऊर्जा और चुस्ती-फुर्ती के साथ कर पाएंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।