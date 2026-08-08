Bhagalpur News: किशनगंज: अब सुबह-सुबह पुलिसवाले लगाएंगे दौड़

Bhagalpur News: किशनगंज से शैलेश ओझा की रिपोर्ट भागदौड़ भरी जिंदगी, अपराध पर लगाम का दबाव और लगातार ड्यूटी के तनाव के बीच अब जिले के खाकीधारियों की सेहत सुधारने की तैयारी कर ली गई है। जिले में तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों को स्वस्थ और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए एसपी संतोष कुमार ने एक नई व सराहनीय पहल शुरू की है। अब जिले के सभी थानों और पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों को रोजाना मॉर्निंग वॉक के लिए प्रेरित किया जाएगा।​इस संबंध में एसपी संतोष कुमार ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देश के मुताबिक, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने थानों के अधीन तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करेंगे।