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Bhagalpur News: किशनगंज : किशनगंज पुलिस ने एक सप्ताह में 61 आरोपियों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाता वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध गतिविधियों

Bhagalpur News: किशनगंज : किशनगंज पुलिस ने एक सप्ताह में 61 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददातावांछित अपराधियों की गिरफ्तारी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर किशनगंज पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है।एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध बालू, शराब, मादक पदार्थ, पशु तस्करी, चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन जांच अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार 3 अगस्त से 9 अगस्त तक चलाए गए अभियान के दौरान विभिन्न मामलों में कुल 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले में वाहनों से 7 लाख 87 हजार रुपये जुर्माना की राशि वसूल की गई।

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अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न मामलों में 306.3 लीटर विदेशी शराब और 82 लीटर देशी शराब बरामद की। इसके अलावा 280 लॉटरी टिकट, 313 ग्राम चांदी, 30 मीटर कॉपर तार और तीन एलुमिनियम के बर्तन भी बरामद किए गए। पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 मवेशियों को बरामद किया गया। चोरी और आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच मोटरसाइकिल, पांच मोबाइल, दो ट्रैक्टर, दो पिकअप, एक ट्रक, एक कार, एक स्कॉर्पियो, एक स्कूटी और एक मोटर भी बरामद की है। एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के साथ-साथ अवैध कारोबार पर लगातार निगरानी रख रही है।एसपी संतोष कुमार ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब, मादक पदार्थ, जुआ, पशु तस्करी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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