Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की दूसरी सोमवारी को मंदिरों में थी सुरक्षा
Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाता सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर किशनगंज शहर
Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददातासावन की दूसरी सोमवारी को लेकर किशनगंज शहर सहित पूरे जिले के प्रमुख व भीड़भाड़ वाले शिव मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी चिन्हित स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी।जिले में सबसे अधिक भीड़ भूतनाथ गौशाला मंदिर और ठाकुरगंज स्थित प्रसिद्ध हरगौरी मंदिर में उमड़ती है।सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर था।एसडीएम अनिकेत कुमार और किशनगंज के प्रभारी एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह लगातार थानाध्यक्षों से विधि-व्यवस्था की जानकारी लेते नजर आए। वहीं, एसपी संतोष कुमार भी कनीय पुलिस पदाधिकारियों से मंदिर परिसरों और रूट चार्ट की पल-पल की रिपोर्ट ले रहे थे।कांवड़ियों
और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ओदरा स्थित डोंक नदी घाट पर भी पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। ओदरा से भूतनाथ गौशाला मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग और भीड़भाड़ वाले सभी संवेदनशील प्वाइंटों पर पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखे। सर्किल इंस्पेक्टर राम बालेश्वर राय व किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार स्वयं पुलिस बल के साथ भ्रमणशील रहकर सुरक्षा का जायजा लेते रहे।मंदिरों में महिला श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया था। इसके अलावा जिले के अन्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी पुलिस प्रशासन दिनभर सतर्क रहा, जिससे दूसरी सोमवारी का पर्व भी शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।
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