Bhagalpur News: किशनगंज : सावन की दूसरी सोमवारी को मंदिरों में थी सुरक्षा

Bhagalpur News: शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाता​सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर किशनगंज शहर सहित पूरे जिले के प्रमुख व भीड़भाड़ वाले शिव मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी चिन्हित स्थलों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी।​जिले में सबसे अधिक भीड़ भूतनाथ गौशाला मंदिर और ठाकुरगंज स्थित प्रसिद्ध हरगौरी मंदिर में उमड़ती है।सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर था।​एसडीएम अनिकेत कुमार और किशनगंज के प्रभारी एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह लगातार थानाध्यक्षों से विधि-व्यवस्था की जानकारी लेते नजर आए। वहीं, एसपी संतोष कुमार भी कनीय पुलिस पदाधिकारियों से मंदिर परिसरों और रूट चार्ट की पल-पल की रिपोर्ट ले रहे थे।​कांवड़ियों