Bhagalpur News: किशनगंज : बच्चों को दी गई बाढ़ और जल जमाव के दौरान बरती जाने वाले सुरक्षाओं कि जानकारी

Bhagalpur News: दिघलबैंक (किशनगंज) से विक्रम मिश्रा की रिपोर्ट सुरक्षित शनिवार को लेकर प्रखंड के अधिकतर सरकारी विद्यालय में शिक्षकों द्वारा चेतना सत्र के दौरान उपस्थित बच्चों को बाढ़ तथा जल जमाव से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई तथा यह भी बताया गया कि पानी में डूबने से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए ।इस दौरान कई विद्यालयों में बच्चों द्वारा इन समस्याओं को लेकर माकड्रिल भी किया गया। माकड्रिल के दौरान बच्चों को प्लास्टिक के बोतलों, डब्बों,पानी में तैर सकने वाले बर्तनों, केले के थम आदि का इस्तेमाल कर बाढ़ के पानी से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इसके बारे में शिक्षकों द्वारा जानकारी दी गई।

यही नहीं शिक्षकों ने इस दौरान बाढ़ तथा जल जमाव के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी ।बताते चलें कि मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आपदा से बड़े पैमाने पर होने वाले जानमाल की क्षति से बचाव के उपाय को लेकर राज्य एवं जिला सहित प्रखंड के सभी सरकारी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को अलग अलग आपदा संबंधित विषयों पर बच्चों को विद्यालय के फोकल शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है।यही नहीं इस दौरान अधिकतर विद्यालयों में उपस्थित संसाधनों का उपयोग कर बच्चों से मॉक ड्रिल भी करवाया जाता है, जिससे ऐसे किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए वे मानसिक और शारीरिक रुप से तैयार हो सकें।शनिवार को भी प्रखंड के दर्जनों सरकारी स्कूलों में इसका एक नजारा देखने को मिला जब चेतना सत्र के बाद बच्चे कहीं बाढ़ में फसे लोगों को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकालते दिखे तो कहीं शरीर पर प्लास्टिक की बोतलों को बांधकर लाईफ जायकेट बनाना का काम स्कूली बच्चों द्वारा किया गया तो कहीं पर चावल पकाने वाले हंडी के सहारे पानी से निकलने की कला भी बच्चों ने सीखी।