Bhagalpur News: किशनगंज: पशु चिकित्सा शिविर में 202 छोटे बड़े पशुओं का निशुल्क हुआ इलाज

Bhagalpur News: पोठिया निज संवाददाता किसान संवाद एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अंतर्गत अर्राबाड़ी, किशनगंज में अवस्तिथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, द्वारा द्वारा 07 अगस्त को धोमनिया, रायपुर पंचायत, पोठिया प्रखण्ड में 112 वां किसान संवाद एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गयाI आयोजक डॉ. विनीत कुमार, सह-प्राध्यापक ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. चंद्रहास के दिशा-निर्देशन में किया गया जिसका उद्देश्य पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं पशुपालन से संबंधित समस्या से अवगत होकर उसके निराकरण का प्रयास करना हैI इस अवसर पर आयोजित पशुचिकित्सा शिविर में 63 पशुपालकों के 202 छोटे-बड़े पशुओं में त्वचा संबंधी बीमारियां, कृमि की समस्या, प्रजनन की समस्या एवं पशुओं में दूध उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया तथा बीमारियों के निदान से संबंधित दवाइयों, खनिज तत्वों, कृमिनाशकों का निःशुल्क वितरण किया गयाI कार्यक्रम समन्वयक डॉ. आकृति ने बताया कि किसान संवाद सत्र में पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, नियमित कृमिनाशन, संतुलित आहार, रोग-निरोधक उपाय तथा वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।