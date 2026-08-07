Bhagalpur News: किशनगंज: पशु चिकित्सा शिविर में 202 छोटे बड़े पशुओं का निशुल्क हुआ इलाज
Bhagalpur News: पोठिया निज संवाददाता किसान संवाद एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन बिहार पशु विज्ञान
Bhagalpur News: पोठिया निज संवाददाता किसान संवाद एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अंतर्गत अर्राबाड़ी, किशनगंज में अवस्तिथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, द्वारा द्वारा 07 अगस्त को धोमनिया, रायपुर पंचायत, पोठिया प्रखण्ड में 112 वां किसान संवाद एवं पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गयाI आयोजक डॉ. विनीत कुमार, सह-प्राध्यापक ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. चंद्रहास के दिशा-निर्देशन में किया गया जिसका उद्देश्य पशुपालकों के द्वार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं पशुपालन से संबंधित समस्या से अवगत होकर उसके निराकरण का प्रयास करना हैI इस अवसर पर आयोजित पशुचिकित्सा शिविर में 63 पशुपालकों के 202 छोटे-बड़े पशुओं में त्वचा संबंधी बीमारियां, कृमि की समस्या, प्रजनन की समस्या एवं पशुओं में दूध उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का परीक्षण कर उचित परामर्श दिया गया तथा बीमारियों के निदान से संबंधित दवाइयों, खनिज तत्वों, कृमिनाशकों का निःशुल्क वितरण किया गयाI कार्यक्रम समन्वयक डॉ. आकृति ने बताया कि किसान संवाद सत्र में पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, नियमित कृमिनाशन, संतुलित आहार, रोग-निरोधक उपाय तथा वैज्ञानिक पशुपालन तकनीकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
पशुपालकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन सुधार की दिशा में अत्यंत उपयोगी बताया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें