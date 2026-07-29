Bhagalpur News: सहरसा: स्कूल बस कब्जाने व पांच लाख की रंगदारी का आरोप
Bhagalpur News: স্থানীয় থানার এলাকা মনোড়ি চক এর একটি ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ের পরিচালক অভিযোগ করেছেন যে, স্কুলের বাসটি জবরদস্তি দখল করে নেওয়ার জন্য পাঁচ লাখ রুপি মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করেছে এবং তদন্ত শুরু করেছে।
Bhagalpur News: सोनवर्षा राज, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना क्षेत्र के मनोरी चौक स्थित एक निजी विद्यालय के संचालक ने स्कूल बस को जबरन कब्जे में लेकर उसे छोड़ने के एवज में पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए सोनवर्षा राज थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आवेदन के अनुसार, सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के तरियामा वार्ड-6 निवासी एवं मनोरी चौक स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के निदेशक दीपक कुमार ने वर्ष 2024 में बस संख्या बीआर 50पी 7322 को सौरबाजार थाना क्षेत्र के धमसैना निवासी अंकित कुमार सिंह से चोला फाइनेंस कंपनी के माध्यम से ऋण लेकर खरीदा था। उन्होंने वाहन का फॉर्म-34 भी उपलब्ध कराया है। संचालक का कहना है कि खरीदारी के बाद से वह नियमित रूप से ऋण की किस्त जमा कर रहे हैं।
बस के दुर्व्यवहार का आरोप
आरोप है कि पूर्व मालिक अंकित कुमार सिंह ने मूल ऑनर बुक और अतिरिक्त चाबी देने के बहाने सहरसा के नया बाजार स्थित एक निजी विद्यालय में बुलाया, ताकि वाहन का फिटनेस और ट्रांसफर कराया जा सके। 26 जुलाई को बस फिटनेस के लिए भेजी गई थी। इसी दौरान अंकित कुमार सिंह और उसके भाई मनीष कुमार सिंह ने चालक के साथ मारपीट की, उसे करीब पांच घंटे तक बंधक बनाए रखा और अतिरिक्त चाबी की मदद से बस लेकर चले गए। पीड़ित का आरोप है कि बाद में बस लौटाने के बदले पांच लाख रुपये की मांग की गई तथा रकम नहीं देने पर वाहन को क्षतिग्रस्त करने की धमकी दी गई। थानाध्यक्ष नागमणि ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
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