Bhagalpur News: सहरसा: स्कूल बस कब्जाने व पांच लाख की रंगदारी का आरोप

Bhagalpur News: सोनवर्षा राज, संवाद सूत्र। स्थानीय थाना क्षेत्र के मनोरी चौक स्थित एक निजी विद्यालय के संचालक ने स्कूल बस को जबरन कब्जे में लेकर उसे छोड़ने के एवज में पांच लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए सोनवर्षा राज थाना में आवेदन दिया है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आवेदन के अनुसार, सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के तरियामा वार्ड-6 निवासी एवं मनोरी चौक स्थित ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल के निदेशक दीपक कुमार ने वर्ष 2024 में बस संख्या बीआर 50पी 7322 को सौरबाजार थाना क्षेत्र के धमसैना निवासी अंकित कुमार सिंह से चोला फाइनेंस कंपनी के माध्यम से ऋण लेकर खरीदा था। उन्होंने वाहन का फॉर्म-34 भी उपलब्ध कराया है। संचालक का कहना है कि खरीदारी के बाद से वह नियमित रूप से ऋण की किस्त जमा कर रहे हैं।