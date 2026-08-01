Bhagalpur News: मुंगेर: केजीपी 21 खड़गपुर तारापुर सड़क की अंतिम चरण में चौड़ीकरण का कार्य होता

Bhagalpur News: हवेली खड़गपुर से राजीव चौधरी की रिपोर्ट हवेली खड़गपुर क्षेत्र के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले खड़गपुर-तारापुर मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण कार्य अब अंतिम पड़ाव पर है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी इस सड़क के अधिकांश हिस्से का निर्माण पूरा हो चुका है। केवल शेष 1 किलोमीटर में कालीकरण यानी ब्लैकटॉप का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। पहले यह सड़क सिंगल लेन थी, जहां दो वाहनों के क्रॉसिंग में भी दिक्कत होती थी। अब इसे 7 मीटर चौड़ा किया गया है। निर्माण एजेंसी के कनीय अभियंता संजीत कुमार ने बताया कि पिछले करीब दो वर्षों से लगातार काम चल रहा था।

परियोजना में देरी का एक बड़ा कारण दर्जनों छोटे-बड़े पुल और पुलियों का निर्माण भी रहा। इन पुल-पुलियों के बनने से बरसात में जलजमाव और आवागमन की समस्या भी दूर होगी। इस सड़क के शुरू होने से सबसे बड़ा लाभ श्रावणी मेले के दौरान सुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों को मिलेगा। अब उन्हें खड़गपुर-बरियारपुर होकर 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दूरी कम होने से समय, ईंधन और यात्रा खर्च तीनों की बचत होगी। साथ ही एंबुलेंस और मालवाहक वाहनों की आवाजाही भी तेज हो जाएगी। स्थानीय लोगों में सड़क लगभग पूरी होने को लेकर उत्साह है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग वर्षों से थी। इस परियोजना को धरातल पर लाने में तत्कालीन विधायक राजीव कुमार सिंह ने लगातार पैरवी की थी। वहीं तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका शिलान्यास कर काम शुरू कराया था। अधिकारी का कहना है कि सड़क पूरी तरह चालू होने के बाद खड़गपुर से तारापुर और सुल्तानगंज की यात्रा सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। इससे क्षेत्र का व्यापार बढ़ेगा, आवागमन सुगम होगा और धार्मिक पर्यटन को भी नई उड़ान मिलेगी। स्थानीय लोग अब जल्द सड़क के उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं।