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Bhagalpur News: खगड़िया: देसी शराब भट्ठी का उद्भेदन कर, तीन तस्करों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया जिले की पसराहा थाना पुलिस ने सोमवार को छापेमारी कर शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर खरौवा गांव में 700 लीटर देसी और 6.5 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को पकड़ लिया। मौके से 1000 लीटर कच्चा माल और शराब भट्ठी को भी ध्वस्त किया गया।

Bhagalpur News: खगड़िया: देसी शराब भट्ठी का उद्भेदन कर, तीन तस्करों को किया गिरफ्तार

Bhagalpur News: खगड़िया, एक प्रतिनिधि जिले की पसराहा थाना पुलिस ने देसी शराब भट्ठी का उद्भेदन कर सात लीटर देसी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया थानाध्यक्ष राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के खरौवा गांव गुप्त सूचना पर छापेमारी में करीब सात सौ लीटर देसी शराब, साढ़े छह लीटर विदेशी शराब के साथ तीन शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक हजार लीटर से अधिक दारू बनाने वाला कच्चा माल, दारू की भट्टी आदि ध्वस्त किया गया। इधर थानाध्यक्ष ने बताया कि शराब व शराबियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।

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