Bhagalpur News: नागरिक विकास समिति ने लगाया गया कांवरियां सेवा शिविर
Bhagalpur News: भागलपुर में नागरिक विकास समिति द्वारा रविवार को कांवरिया सेवा शिविर आयोजित किया गया। सचिव सत्यनारायण प्रसाद के नेतृत्व में हुसैनाबाद पेट्रोल पंप के निकट श्रद्धालुओं को पेयजल और टॉफी वितरित की गई। समिति के सदस्य दिनभर श्रद्धालुओं की सेवा में व्यस्त रहे।
Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नागरिक विकास समिति दक्षिणी क्षेत्र की ओर से रविवार को हुसैनाबाद पेट्रोल पंप के समीप सचिव सत्यनारायण प्रसाद के नेतृत्व में कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में कांवरियों को पेयजल, टॉफी आदि वितरित की गई। समिति के सदस्यों ने श्रद्धालुओं की सेवा में पूरे दिन सहयोग किया। मौके पर मनोज सिंह, महताब आलम, इम्तियाज अहमद, आफताब आलम, शंभू सिंह, जसविंदर सिंह, संतोष कुमार, विनय कुमार झा, सूरज आदि मौजूद रहे।
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