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Bhagalpur News: उपद्रव मामले में पर्यवेक्षण गृह से सभी बच्चे रिलीज हुए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में निरुद्ध 14 नाबालिगों को बुधवार को रिलीज कर दिया गया। उनके परिजन सुबह से ही पर्यवेक्षण गृह के बाहर मौजूद थे। इसके अलावा, जेल गए दो अन्य अभियुक्तों को भी बेल मिल गई। कई अन्य अभियुक्तों की बेल अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी।

Bhagalpur News: उपद्रव मामले में पर्यवेक्षण गृह से सभी बच्चे रिलीज हुए

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता तिलकामांझी चौक पर 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मामले में निरुद्ध किए जाने के बाद पर्यवेक्षण गृह भेजे गए सभी 14 नाबालिग को भी बुधवार को रिलीज कर दिया गया। बुधवार की सुबह से ही पर्यवेक्षण गृह के बाहर उन नाबालिगों के परिजन पहुंच गए थे। प्रधान अभियोजन पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी की जिसके बाद नाबालिग को रिलीज किया गया। उधर जेल भेजे गए दो और अभियुक्तों को बेल मिल गयी। बुधवार को दोनों अभियुक्तों को कोर्ट से बेल मिली। कई अन्य अभियुक्तों की तरफ से भी वकील ने कोर्ट में बेल अर्जी दी है जिसपर गुरुवार को सुनवाई होगी।

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केस वापस लेने को लेकर भी प्रक्रिया जारी है।

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