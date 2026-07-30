Bhagalpur News: उपद्रव मामले में पर्यवेक्षण गृह से सभी बच्चे रिलीज हुए
Bhagalpur News: भागलपुर में 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान उपद्रव के मामले में निरुद्ध 14 नाबालिगों को बुधवार को रिलीज कर दिया गया। उनके परिजन सुबह से ही पर्यवेक्षण गृह के बाहर मौजूद थे। इसके अलावा, जेल गए दो अन्य अभियुक्तों को भी बेल मिल गई। कई अन्य अभियुक्तों की बेल अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई होगी।
Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता तिलकामांझी चौक पर 25 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मामले में निरुद्ध किए जाने के बाद पर्यवेक्षण गृह भेजे गए सभी 14 नाबालिग को भी बुधवार को रिलीज कर दिया गया। बुधवार की सुबह से ही पर्यवेक्षण गृह के बाहर उन नाबालिगों के परिजन पहुंच गए थे। प्रधान अभियोजन पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने प्रक्रिया पूरी की जिसके बाद नाबालिग को रिलीज किया गया। उधर जेल भेजे गए दो और अभियुक्तों को बेल मिल गयी। बुधवार को दोनों अभियुक्तों को कोर्ट से बेल मिली। कई अन्य अभियुक्तों की तरफ से भी वकील ने कोर्ट में बेल अर्जी दी है जिसपर गुरुवार को सुनवाई होगी।
केस वापस लेने को लेकर भी प्रक्रिया जारी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।