Bhagalpur News: जूनियर जिला योग खेल प्रतियोगिता 16 अगस्त को
Bhagalpur News: भागलपुर जिला योग खेल संघ के द्वारा नवगछिया योग एकेडमी में जूनियर जिला योग खेल प्रतियोगिता 16 अगस्त को आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 9 अगस्त है। राज्य योग प्रतियोगिता मुंगेर में 22 और 23 को होगी।
Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। भागलपुर जिला योग खेल संघ के तत्वावधान में नवगछिया योग एकेडमी के द्वारा जूनियर जिला योग खेल प्रतियोगिता का आयोजन गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल नवगछिया में 16 अगस्त को किया जाएगा। जिला संयोजक घनश्याम प्रसाद ने बताया कि अच्छे खिलाड़ी का चयन कर उन्हें राज्य स्तरीय योग खेल प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। प्रतियोगिता में खेलने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नौ अगस्त निर्धारित की गई है। बिहार योग संघ के द्वारा राज्य योगा खेल प्रतियोगिता का आयोजन 22 एवं 23 को मुंगेर में होने जा रहा है। मीडिया प्रभारी विकास चौरसिया ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए धर्मचंद भगत, संजय सिंह, शिवशंकर कुमार, मो. गुलाम मुस्तफा, पूजा कुमारी को तकनीकी पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
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