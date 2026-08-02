Bhagalpur News: किशनगंज: पोठिया पुलिस खनन विभाग की संयुक्त अभियान में अवैध बालू लदा ट्रक जब्त

Bhagalpur News: पोठिया, किशनगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट इन दिनों पोठिया थाना की पुलिस तथा खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध बालू खनन कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पोठिया पुलिस की सजगता से क्षेत्र में अवैध बालू खनन के एक के बाद नदी घाटों में छापामारी कर नावों को विनष्ट किया जाने से तथा बालू से लदे अवैध ट्रक ट्रैक्टरों को जप्त कर कड़ी कार्रवाई से इन तथाकथित बालू माफियाओं का कमर टूट गई है। इसी कड़ी के तहत शनिवार रात को पोठिया पुलिस ओर जिला खनन अधिकारी के संयुक्त अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।गुप्त

सूचना एवं नियमित जाँच के क्रम में शनिवार की रात्रि तकरीबन 9 बजे डोक पुल के समीप अवैध बालू लदे एक 12 चक्का हाईवा वाहन को संयुक्त।अभियान के तहत जांच के क्रम में जपतकीय गया।​जिला खनन कार्यालय द्वारा जारी चालान के अनुसार, जप्त किए गए ट्रक से लगभग 700 सीएफटी अवैध बालू का परिवहन कर रहा था। खनन विभाग के अधिकारियों ने जाँच के दौरान पाया कि वाहन चालक या मालिक द्वारा बिहार खनिज अधिनियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से बालू खनन किया गया है। जिससे सरकारी प्रावधानों का उल्लंघन करने से सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुँची है। ​इस गंभीर मामले में खनन विभाग द्वारा उक्त वाहन पर कुल 8,37,625/- (आठ लाख सैंतीस हजार छः सौ पच्चीस रुपये) की भारी-भरकम दण्ड राशि अधोरोपित की गई है। नियमानुसार शमन शुल्क, खनिज मूल्य स्वामित्व एवं अन्य करों की वसूली तथा आगामी कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक जप्त किए गए इस हाईवा वाहन को सुरक्षा की दृष्टि से पोठिया थाना को सुपुर्द कर दिया गया है।