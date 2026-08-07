Bhagalpur News: कटिहार: एसटीएफ व जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आर्म्स एक्ट का फरार आरोपी गिरफ्तार
Bhagalpur News: कटिहार में जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक फरार आरोपी धनंजय यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी सेमापुर थाना की सूचना पर हुई। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है जिसमें कई गंभीर मामले शामिल हैं।
Bhagalpur News: कटिहार। जिला पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में आर्म्स एक्ट के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के कोरिया गांव निवासी धनंजय यादव, पिता श्यामलाल यादव, के रूप में हुई है।
गिरफ्तारी की जानकारी
पुलिस के अनुसार, 6 अगस्त 2026 को सेमापुर थाना कांड संख्या 71/26 के फरार आरोपी के अररिया जिले के रानीगंज क्षेत्र में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद सेमापुर थानाध्यक्ष ने एसटीएफ टीम के साथ संयुक्त रूप से रानीगंज में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान धनंजय यादव के रूप में बताई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।
आपराधिक इतिहास
एसपी ने बताया कि सेमापुर थाना के आर्म्स एक्ट मामले में एक अन्य आरोपी को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गिरफ्तार धनंजय यादव के विरुद्ध आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके विरुद्ध सेमापुर थाना के आर्म्स एक्ट कांड के अलावा बरारी थाना में मारपीट, हत्या के प्रयास एवं अन्य धाराओं तथा कोढ़ा थाना में धोखाधड़ी से संबंधित मामले दर्ज हैं।
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