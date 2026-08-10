Bhagalpur News: काम की खबर : नियोजन कैंप कल लगेगा
Bhagalpur News: भागलपुर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय परिसर में मंगलवार को एक नियोजन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक निजी एजेंसी के लिए 70 एसेंबली-पैकिंग हेल्पर की नियुक्ति की जाएगी। 18 से 40 साल के पुरुष अभ्यर्थी अपना बायोडाटा और सभी आवश्यक कागजात के साथ साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।
Bhagalpur News: भागलपुर। अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय परिसर में मंगलवार को एक दिवसीय नियोजन कैंप लगेगा। इसमें एक निजी एजेंसी के लिए एसेंबली-पैकिंग हेल्पर के लिए 70 लोगों का नियोजन किया जाएगा। 18-40 आयु वाले पुरुष अभ्यर्थी बायोडाटा एवं सभी कागजों के साथ साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।
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