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Bhagalpur News: काम की खबर : नियोजन कैंप कल लगेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय परिसर में मंगलवार को एक नियोजन कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें एक निजी एजेंसी के लिए 70 एसेंबली-पैकिंग हेल्पर की नियुक्ति की जाएगी। 18 से 40 साल के पुरुष अभ्यर्थी अपना बायोडाटा और सभी आवश्यक कागजात के साथ साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

Bhagalpur News: काम की खबर : नियोजन कैंप कल लगेगा

Bhagalpur News: भागलपुर। अवर प्रादेशिक नियोजनालय कार्यालय परिसर में मंगलवार को एक दिवसीय नियोजन कैंप लगेगा। इसमें एक निजी एजेंसी के लिए एसेंबली-पैकिंग हेल्पर के लिए 70 लोगों का नियोजन किया जाएगा। 18-40 आयु वाले पुरुष अभ्यर्थी बायोडाटा एवं सभी कागजों के साथ साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

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