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Bhagalpur News: खगड़िया : इश्तेहार वारंटी किया आत्मसमर्पण, भेजा न्यायिक हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बेलदौर के तिलाठी गांव के जितेंद्र कुमार ने पुलिस के दबाव में आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने उसे कोर्ट के निर्देश पर आत्मसमर्पण करने का नोटिस दिया था। इससे भयभीत होकर जितेंद्र ने थाना में आत्मसमर्पण किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Bhagalpur News: खगड़िया : इश्तेहार वारंटी किया आत्मसमर्पण, भेजा न्यायिक हिरासत में

Bhagalpur News: बेलदौर, एक संवाददाता सकरोहर पंचायत के वार्ड नंबर तीन तिलाठी गांव निवासी श्यामसुंदर मिस्त्री के पुत्र जितेंद्र कुमार ने पुलिस दबाव में बुधवार को थाना में आत्मसमर्पण कर दिया। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने बेलदौर थाना कांड संख्या 167/2026 के नामजद फरार आरोपी जितेन्द्र कुमार के घर पर गत 31 जुलाई को कोर्ट के निर्देश पर ढोल नगाड़ा बजा कर उसके घर पर इश्तेहार चिपका कर पांच दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा नहीं करने पर कुर्की जब्ती का कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बताया जाता है कि पुलिस के इस कार्रवाई से भयभीत होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया।. इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले आरोपी को आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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