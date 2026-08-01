Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: जिला परिषद की स्थाई समिति-वित्त योजना एवं अंकेक्षण कमेटी के सदस्य ने लगाई गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: झाझा (जमुई) के जिला पार्षद धर्मदेव यादव और राकेश कुमार सिंह ने प्रशासन से झाझा स्थित जिला परिषद की जमीनों को अवैध कब्जे से बचाने की मांग की है। बताया गया कि नगर परिषद ने कोर्ट को गुमराह किया और जमीनों पर कब्जा जमा लिया है। हाईकोर्ट ने जिला परिषद को निर्माण का अधिकार दिया है।

Bhagalpur News: जिला परिषद की स्थाई समिति-वित्त योजना एवं अंकेक्षण कमेटी के सदस्य ने लगाई गुहार

Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से संजय बरनवाल की रिपोर्ट जिला परिषद की स्थाई समिति-वित्त योजना एवं अंकेक्षण कमिटी" के सदस्य जिला पार्षद धर्मदेव यादव एवं जिला पार्षद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने गुहार लगाई है। जिला प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप कर जिला परिषद की झाझा स्थित तमाम जमीनों को संरक्षित किए जाने की दिशा में कार्यवाही किये जाने की मांग की है। ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि झाझा (नावाडीह ) स्थित जिला परिषद् ,जमुई की कई जमीनों पर नगर परिषद् के द्वारा अवैध कब्जा जमा लिया गया है। कब्जा जमाने के क्रम में जिला परिषद के द्वारा निर्माण कार्यों को बाधित करने के लिए कोर्ट को भी गुमराह किया गया है।

ये भी पढ़ें:Jamui News: प्रेमचंद यथार्थवादी युग के महान शिल्पकार

मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 'भूमि अर्जन अधिनियम-1894' के तहत बिहार पंचायत राज अधिनियम में जिला परिषद के लिए नगर और गांव में जमीनें आवंटित हैं, जिस पर जिला परिषद दुकान, मॉल, कम्यूनिटी हॉल, मैरेज हॉल बनाकर तथा ऑटो/ बस स्टैंड संचालित कर जिला परिषद् चलाने के लिए अपनी आय बढ़ाती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्णय अनुसार पूरे बिहार में जिला परिषद् के द्वारा शहरों में आवंटित जमीन पर सुचारू रूप से निर्माण कार्य करवा कर जिला परिषद अपनी आय बढ़ा रही हैं। लेकिन, झाझा नगर परिषद् झाझा स्थित जिला परिषद् की जमीन पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। नगर परिषद् अध्यक्ष ने 2010 में हाईकोर्ट में रिट याचिका के द्वारा कई तरह की सूचना डालकर जिला परिषद्, जमुई के निर्माण कार्यों को लटकाए रखा। माननीय हाईकोर्ट ने जिला परिषद् को पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए दुकानों के निर्माण और बंदोबस्ती के अधिकार को पूर्ण स्वीकृति दी। माननीय हाईकोर्ट ने नगर परिषद् को वैकल्पिक जगह तलाश कर ट्रांसपोर्टिंग अथॉरिटी से परमिशन लेकर ऑटो/बस स्टैंड चलाने का निर्देश दिया तथा जिला प्रशासन को निर्देशित किया कि यदि संभव हो, तो प्रसंगाधीन स्टैंड से यात्रियों के आवागमन को बहाल रखने के उद्देश्य से जिला परिषद् की जमीन पर स्टैंड संचालित करते हुए स्वयं के स्तर से टोल टैक्स वसूलकर जिला परिषद को जमीन का भाड़ा देना सुनिश्चित करें। नगर परिषद झाझा के मुख्य पार्षद संजय यादव ने आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि जिला परिषद सदस्य धर्मदेव यादव नगर परिषद पर आरोप लगाते हैं तो डीडीसी से उन्हें पूछना चाहिए था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
High Court Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।