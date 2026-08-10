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Bhagalpur News: जदयू नेता सुड्डू साईं ने शिविर लगाकर की कांवरियों की सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: भागलपुर में जदयू नेता सुड्डू साईं ने कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाया। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सेवा मानव सेवा के साथ भगवान शिव की भक्ति का भी माध्यम है। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।

Bhagalpur News: जदयू नेता सुड्डू साईं ने शिविर लगाकर की कांवरियों की सेवा

Bhagalpur News: भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जदयू नेता सह साईं विहार इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुड्डू साईं की ओर से कांवरियों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया। उन्होंने कहा कि कांवरियों की सेवा मानव सेवा के साथ भगवान शिव की भक्ति का भी माध्यम है। मौके पर शैलेन्द्र तोमर, डॉ. अनिरुद्ध मंडल, प्रो. किशोर कुमार यादव, विकास कुमार, प्रीतम कुमार, अजय कुमार आदि मौजूद रहे।

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